Из-за аварии на трубопроводе в Черное море вылилась нефть

В Черное море из-за аварии на трубопроводе в городе Туапсе вылилось более восьми кубических метров нефти. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Рейтер.

"Небольшое количество нефти утекло в море", - рассказал агентству первый заместитель капитана порта Туапсе в Краснодарском крае России Сергей Проскурин.

По его словам, пока не удалось установить точный размер разлива нефти из-за погодных условий. Спасательные службы, добавил он, занимаются установкой специальных ограждений на воде, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение нефтяного пятна.

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Как сообщает РБК-Кубань, трубопровод "Тихорецк - Туапсе" строится "Транснефтью" уже на протяжении 1,5 лет.

Напомним, в начале декабря на юге Израиля недалеко от города Эйлат был поврежден нефтепровод, из которого вытекло несколько миллионов литров нефти.