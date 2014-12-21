В Малайзии объявлено штормовое предупреждение

Как сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты Star, непогода продержится как минимум до 24 декабря.

По прогнозам, скорость порывов ветра составит более 16 м/сек., а высота волн - 5,5 м.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Келантан, где в результате наводнений, вызванных проливными дождями, эвакуированы почти 20 тыс. человек. Уровень воды в крупных реках этого района превышает опасную отметку в среднем на один метр.

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Власти отдали распоряжение всем судам приостановить рыбный промысел и вернуться в бухты.

Нынешнее наводнение в Келантане названо крупнейшим за последние 10 лет.