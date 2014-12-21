В Малайзии объявлено штормовое предупреждение
16:38, 21 декабря 2014Мир
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Метеорологическая служба Малайзии объявила в воскресенье штормовое предупреждение на восточном побережье страны.
REUTERS
Как сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты Star, непогода продержится как минимум до 24 декабря.
По прогнозам, скорость порывов ветра составит более 16 м/сек., а высота волн - 5,5 м.
Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Келантан, где в результате наводнений, вызванных проливными дождями, эвакуированы почти 20 тыс. человек. Уровень воды в крупных реках этого района превышает опасную отметку в среднем на один метр.
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Власти отдали распоряжение всем судам приостановить рыбный промысел и вернуться в бухты.
Нынешнее наводнение в Келантане названо крупнейшим за последние 10 лет.
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