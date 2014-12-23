СМИ: Лукашенко не встретился с Путиным в Москве, несмотря на приглашение

Об этом сообщает ТСН.День.

Приглашение посетить Москву имели и белорусский и казахский президенты, отмечает издание. Но перед этим они по очереди посетили Киев и оба обещали поддерживать Украину.

Читайте такжеНазарбаев встретится с Путиным по дороге из КиеваПри этом Лукашенко был более резок в высказываниях, чем Назарбаев, и политику Москвы назвал глупой и безмозглой.

СМИ не исключают, что именно после этого, Путин и отменил свое приглашение для Лукашенко, которого в Госдуме уже назвали предателем.