СМИ: Лукашенко не встретился с Путиным в Москве, несмотря на приглашение
14:53, 23 декабря 2014Мир
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Перед саммитом Евразийского экономического союза Владимир Путин провел намеченную встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, но не станет встречаться с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Путин встретился с Назарбаевым, но не Лукашенко / Фото УНИАН
Об этом сообщает ТСН.День.
Приглашение посетить Москву имели и белорусский и казахский президенты, отмечает издание. Но перед этим они по очереди посетили Киев и оба обещали поддерживать Украину.
Читайте такжеНазарбаев встретится с Путиным по дороге из КиеваПри этом Лукашенко был более резок в высказываниях, чем Назарбаев, и политику Москвы назвал глупой и безмозглой.
СМИ не исключают, что именно после этого, Путин и отменил свое приглашение для Лукашенко, которого в Госдуме уже назвали предателем.
Владимир Путин не захотел разговаривать с Александром Лукашенко
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