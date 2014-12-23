Депутаты Госдумы считают Лукашенко предателем России

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ и евразийской интеграции коммунист Владимир Никитин заявил Коммерсанту, что "Александру Лукашенко нужно серьезно задуматься, нужно ли бросаться в объятия "заклятых друзей" его страны".

Однако он добавил, что президент Белоруссии может извлечь выгоду из сотрудничества с западными странами: "России тоже надо задуматься, как в новых условиях укрепить союз между нашими государствами и Евразийский союз".

В то же время первый заместитель председателя фракции "Справедливой России" в Госдуме Михаил Емельянов сказал, что пример экс-президента Украины Виктора Януковича "ничему не научил Александра Лукашенко".

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"Запад пытается наладить отношения с союзниками России, но это его тактическая игра — странно, что Александр Лукашенко этого не понимает. Он никогда не станет своим для Запада, и если пойдет у него на поводу, президента Белоруссии может ждать в лучшем случае судьба Виктора Януковича", - считает Емельянов.

Действия господина Лукашенко он назвал "предательством России": "Он тепло общается с Петром Порошенко, имеет дело с людьми, которые пришли к власти в результате госпереворота — это был антироссийский проект".

Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Минск готов предоставлять Киеву посильную помощь в решении существующих вопросов.

Также, Лукашенко подчеркнул, что несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в Украине, товарооборот между двумя странами демонстрирует постоянный рост.