Немцы больше всего боятся Трампа - опрос
16:06, 06 сентября 2018Мир
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Опрошенные полагают, что внешнеполитический курс Трампа может сделать мир опаснее.
Дональд Трамп / REUTERS
Немецкая страховая компания R+V Versicherung провела исследование, чтобы выяснить страхи немцев.
Результаты опубликованы на странице организации.
Согласно полученным данным, 69% респондентов боятся последствий политики, которую проводит президент США Дональд Трамп. Опрошенные полагают, что курс Трампа может сделать мир опаснее.
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Как отмечается, на втором месте рейтинга находится страх, связанный с нахождением на территории страны большого количества беженцев и напряжением, возникающим в связи с этим в немецком обществе (по 63%). 60% немцев также испытывают беспокойство, поскольку считают, что немецкие политики слишком перегружены проблемами. Кроме того, граждане страны боятся терроризма (59%).
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