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Немцы больше всего боятся Трампа - опрос

16:06, 06 сентября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Результаты опубликованы на странице организации.

Согласно полученным данным, 69% респондентов боятся последствий политики, которую проводит президент США Дональд Трамп. Опрошенные полагают, что курс Трампа может сделать мир опаснее.

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Как отмечается, на втором месте рейтинга находится страх, связанный с нахождением на территории страны большого количества беженцев и напряжением, возникающим в связи с этим в немецком обществе (по 63%). 60% немцев также испытывают беспокойство, поскольку считают, что немецкие политики слишком перегружены проблемами. Кроме того, граждане страны боятся терроризма (59%).

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Теги: #опрос#Германия#Дональд Трамп#страхи граждан