Возрождение классики: финальный трейлер нового «Хищника» взорвал сеть (видео)

Сюжет фильма будет посвящен противостоянию людей и агрессивных инопланетян-охотников в американской глубинке.

Последний трейлер нового боевика «Хищник», который станет продолжением культовой фантастической франшизы, собрал 3,7 млн просмотров за 5 дней.

Трейлер появился на официальном Youtube-канале 20th Century Fox в последний день лета, 31 августа.

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Сюжет фильма будет посвящен противостоянию людей и агрессивных инопланетян-"охотников" в американской глубинке. Студия позиционирует картину как переосмысление серии.

Режиссер нового «Хищника» Шейн Блейк («Славные парни», «Железный человек 3») снялся в самом первом фильме серии с Арнольдом Шварценеггером.

Премьера "Хищника" в Украине состоится 13 сентября.

Ранее сообщалось, что британский актер Генри Кавилл сыграет главную роль в новом сериале Netflix по культовой фентези-саги о ведьмаке Геральте, созданной польским писателем Анджеем Сапковским.