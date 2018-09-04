Испания отказалась продавать Саудовской Аравии 400 бомб с лазерным наведением

Соглашение о продаже вооружений было первоначально подписано в 2015 году при прежнем консервативном правительстве Испании.

Испания заявила во вторник, что она отменила поставку 400 бомб с лазерным наведением, приобретенных Саудовской Аравией, на фоне опасений, что оружие может быть использовано против повстанцев из Хати в Йемене.

Соглашение о вооружении было первоначально подписано в 2015 году при прежнем консервативном правительстве Испании, но новая центрально-левая администрация премьер-министра Педро Санчеса планирует вернуть 9,2 млн. евро (10,6 млн. долл. США), которые уже оплатила Саудовская Аравия, сообщает zn.ua со ссылкой радиостанцию Cadena SER.

Международные правозащитные группы обвиняют коалицию во главе с Саудовской Аравией в убийстве мирных жителей, в том числе детей, в результате многочисленных авиаударов.

По данным Amnesty International, испанская сторона, как давний коммерческий союзник Саудовской Аравии, является четвертым по величине поставщиком военной техники и оружия для государства Персидского залива. Стокгольмский международный исследовательский институт мира, независимая глобальная база данных по безопасности, говорит, что основными поставщиками Эр-Рияда являются США, Великобритания и Франция.

Читайте такжеРоссия может ввязаться еще в одну войну

Саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман посетил все четыре страны в апреле этого года. Два месяца спустя его правительство подписало покупку пяти военно-морских корветов, которые испанский государственный военный кораблестроитель обещал поставить на 2 миллиарда евро (2,31 миллиарда долларов). Контракт работал в течение многих лет.

Продажи подверглись резкой критике со стороны "Оружия под контролем", кампании, направленной на прекращение продажи оружия Саудовской Аравии над ее ролью в Йемене. Кампания, поддерживаемая Amnesty International, Greenpeace, Intermon Oxfam и испанским FundiPau, также хочет прекратить экспорт оружия в Израиль, страну, которую они обвиняют в нарушении международных законов на палестинских территориях.

Представители группы встречались с испанскими торговыми чиновниками во вторник, чтобы доставить тысячи подписей в поддержку своей кампании, что также способствует большей прозрачности в продажах военного и оборонного оборудования, которое Испания защищает в соответствии с законами государственной тайны.

ООН заявляет, что конфликт в Йемене стал худшим гуманитарным кризисом в мире, и более 22 миллионов человек нуждаются в помощи в самой бедной стране арабского мира.