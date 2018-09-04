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В Японии старейшим супругам в мире на двоих исполнилось 208 лет (фото, видео)

19:19, 04 сентября 2018
Мир
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Старейшим супругам в мире на двоих исполнилось 208 лет

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Сегодня муж и жена из Японии, которым на двоих 208 лет, получили сертификат о рекорде.

Вместе супруги уже более восьми десятилетий.

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Теги: #Япония