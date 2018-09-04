В Японии старейшим супругам в мире на двоих исполнилось 208 лет (фото, видео)
19:19, 04 сентября 2018Мир
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Вместе супруги прожили уже более восьми десятилетий.
Старейшим супругам в мире на двоих исполнилось 208 лет
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Сегодня муж и жена из Японии, которым на двоих 208 лет, получили сертификат о рекорде.
Вместе супруги уже более восьми десятилетий.
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