В Японии старейшим супругам в мире на двоих исполнилось 208 лет (фото, видео)

Вместе супруги прожили уже более восьми десятилетий.

Старейшим супругам в мире на двоих исполнилось 208 лет

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Сегодня муж и жена из Японии, которым на двоих 208 лет, получили сертификат о рекорде.

Вместе супруги уже более восьми десятилетий.