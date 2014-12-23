Императору Японии Акихито исполняется 81 год

Его день рождения с момента восшествия на престол в 1989 году отмечается в стране как общегосударственный праздник и является выходным, передает ТАСС.

По случаю этой знаменательной даты, а также в связи с отмечаемой в 2015 году 70-й годовщиной окончания Второй мировой войны, Акихито выразил надежду на то, что Япония как мирное государство продолжит свой путь вперед вместе с другими странами.

"Я искренне надеюсь, что Япония сможет продолжить двигаться вперед, как стабильное, мирное и благополучное государство, продолжая развивать отношения не только с соседями, но и со всеми странами мира", - отметил Акихито.

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Касаясь темы Второй мировой войны, в которой погибли свыше 3,1 млн граждан Японии, монарх подчеркнул, что у страны есть долг перед будущими поколениями.

"Я верю, что мы должны продолжать делать Японию лучше - это наш долг как выживших и наша ответственность перед будущими поколениями, - отметил он. - И это способ подтвердить, что все эти люди погибли не напрасно".

В свой 81-й день рождения японский монарх вместе со своими ближайшими родственниками традиционно покажется на закрытом пуленепробиваемым стеклом балконе своей столичной резиденции, территория которой в обычные дни закрыта для публики. Многие японцы из отдаленных уголков страны специально приезжают в Токио, чтобы поприветствовать императора и поздравить его. Ежегодно в этот день перед императорской резиденцией собираются не меньше 15 тыс. человек, которые радостно размахивают национальными флажками и кричат традиционное "банзай" ("Да здравствует").