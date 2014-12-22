Латвия готовится к масштабным военным учениям

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на латвийское издание Delfi.

"Таков мой приказ, такое решение министра. В следующем году мы начнем работать с частью этих людей, чтобы привлечь их к обороне государства", - сказал командующий Национальных Вооруженных сил Латвии Раймонд Граубе, добавив, что основной задачей станет повышение качества обучения и знаний.

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Сначала планируется мобилизовать на обучение около 2500 солдат, которые уволились со службы с 2008 года. Из них наибольший интерес для армии представляют 470 солдат, которые принимали участие в международных операциях.

Мобилизационные учения пройдут также в Литве, Эстонии и Швеции.