Трамп назвал Евросоюз таким же плохим, как и Китай

Слова американского президента указывают на то, что Европе не удастся долго избегать торговых ударов со стороны Америки.

В июле президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер покинул Вашингтон с перемирием. Достигнув договоренностей о торговле, у него были существенные причины верить, что он сможет защитить Европу от ярости президента Дональда Трампа.

Но перемирие не продержалось долго, пишет Bloomberg, добавляя, что лидер США в недавнем интервью намекнул изданию, что Евросоюз станет его следующей мишенью.

«ЕС почти такой же плохой, как и Китай, только меньше», - сказал Трамп.

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Bloomberg отмечает, что это может означать, что договоренности американского президента с Юнкером, которые предотвратили развязывание полномасштабной торговой войны между Америкой и Европой после введения новых американских пошлин на алюминий и сталь, не будут действовать долго. Трансатлантический торговый конфликт пошатнул рынки и международных порядок, который был создан после Второй мировой войны.

Слова Трампа о ЕС также выставляют американского президента как сомнительного партнера на международных переговорах. Возникают сомнения, способен ли он вообще вести серьезный диалог с Китаем или с Канадой и Мексикой о торговых соглашениях.

«Перемирие иногда под риском срыва, но они все же сохраняются», - сказал Юнкер немецким журналистам сегодня.

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В свою очередь, в интервью Bloomberg Трамп сравнил евро с китайским юанем. По его словам, обеими валютами умышленно манипулируют, чтобы лишить американские компании преимуществ и подорвать его усилия выровнять дисбаланс в глобальной торговле.

«Мы соревнуемся не только с юанем, но и с евро. Он падает, падает, падает», - сказал Трамп.

Также он пригрозил вывести США из Всемироной торговой организации, что сильно ударит по международной торговой системе, которую Америка и Европа десятилетиями строили вместе.

«Я бы сказал, что ВТО была худшей торговой сделкой за все времена», - сказал американский президент.