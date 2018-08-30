Венецианский кинофестиваль-2018: лучшие выходы на красной дорожке (фото)

Итальянский остров и красную дорожку фестиваля первыми посетили известные звезды кино и модных подиумов.

В среду, 29 августа, на итальянском острове Лидо прошло торжественное открытие юбилейного, 75-го Венецианского кинофестиваля. На красную дорожку по традиции вышли именитые актёры, режиссёры и продюсеры. В их числе Райан Гослинг, Кристоф Вальц, Гильермо дель Торо, Наоми Уоттс.

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Среди гостей церемонии значились и члены жюри. В нынешнем году его возглавил режиссёр Гильермо дель Торо, обладатель «Золотого льва» (а впоследствии и премии «Оскар») за фэнтезийную мелодраму «Форма воды». Также в состав жюри основного конкурса вошли режиссёры Паоло Дженовезе («Идеальные незнакомцы», «Место встречи»), Малгожата Шумовска («Лицо», «Тело»), Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарёк»), актёры Кристоф Вальц, Наоми Уоттс, Трине Дюрхольм, Николь Гарсиа и Сильвия Чан.

После официальной части состоялся показ фильма открытия биографической драмы «Человек на Луне» (First Man) — номинанта на главную награду Венецианского фестиваля 2016 года за «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла. В картине, основанной на книге Джеймса Р. Хэнсена, рассказывается об истории миссии НАСА по высадке людей на поверхность спутника Земли.