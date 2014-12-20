В МИД России расстроились из-за очередных санкций Евросоюза и США

В Министерстве иностранных дел РФ опечалены из-за того, что Евросоюз и США применяют санкции в XXI веке.

Об этом сообщается в комментарии официальном сайте российского ведомства.

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При этом, в МИД РФ почему-то уверены, что данные санкции якобы доказывают единодушие крымчан в их желании быть оккупированными Россией.

"Введение США и Евросоюзом новых односторонних санкций против Республики Крым и Севастополя является прямым свидетельством признания Западом того, что решение крымчан о воссоединении с Россией было единодушным и добровольным", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня, 20 декабря, против России и аннексированного Крыма вступили в силу новые санкции Запада, которые касаются инвестиций, туризма, технологий, а также представителей нелигитимной "власти" оккупированного Крыма и нескольких депутатов Госдумы.

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Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 года вооруженные люди без отличительных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть Крыма провела так называемый «референдум» и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение украинской Автономной Республики Крым к России.

18 марта в Кремле президент РФ Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между Россией и так называемой «Республикой Крым» о принятии в РФ «Республики Крым» и образовании новых субъектов в составе РФ .

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Практически все страны мира не признали территориального разделения Украины, осудив действия Кремля.

18 декабря Совет ЕС принял решение о введении новых санкций против Крыма и Севастополя, которые будут действовать с 20 декабря и касаются инвестиций, туризма и технологий.