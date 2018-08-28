По следам ДНК на одежде голландского школьника его убийцу нашли спустя 20 лет в Испании

55-летний подозреваемый в убийстве взят под стражу и будет передан Нидерландам.

Полиция Нидерландов, 20 лет расследовавшая смерть 11-летнего Ники Верстаппена, заявила, что главный подозреваемый, наконец, арестован в Испании.

Как сообщает Би-би-си, личность предполагаемого преступника - Йоса Бреха - была установлена в результате масштабного исследования тысяч анализов ДНК.

В расследовании смерти мальчика у полиции было мало зацепок, но на одежде жертвы были обнаружены следы чужой ДНК.

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Более 14 тысяч человек откликнулись на призыв следствия и добровольно сдали анализ на совместимость. Среди добровольцев оказались и родственники Бреха, что и помогло установить личность преступника.

"55-летний Йос Б., подозреваемый в убийстве Ники Верстаппена, арестован в Испании в воскресенье днем. Он взят под стражу и будет передан Нидерландам", - говорится в заявлении полиции Лимбурга, южной провинции страны.

Как сообщал УНИАН, ранее а Австралии убийца шесть лет скрывался в зоопарке и съел черепаху.