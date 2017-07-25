В Австралии убийца шесть лет скрывался в зоопарке и съел черепаху

В 2012 году в Австралии поймали убийцу, который шесть лет скрывался в зоопарке. Об этом рассказал человек, который принимал участие в поимке преступника, автору книги, которая вышла 25 июля, пишет Daily Mail.

Бывший работник скотобойни Малкольм Наден похитил и убил свою 24-летнюю кузину. Спустя полгода он убил девушку своего кузена, с которой тот растил ребенка. Также Наден домогался некую 15-летнюю девочку. Все эти преступления он совершил в своем родном городе Даббо.

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Скрываясь от полиции, в 2005 году Наден спрятался в зоопарке в том же городе. Убийца спал у вольера носорогов, питался едой, которая предназначалась слонам, а также брал просроченные продукты из мусорного бака.

На территории зоопарка находился дом одного из сотрудников, где Наден воровал молоко и хлеб, а также принимал душ. Там его однажды заметила сотрудница зоопарка - он сказал ей, что гостит у своего приятеля.

После этого полиция начала искать Надена в зоопарке. Это стоило жизни галапагосской черепахе - лишившись возможности воровать у слонов бананы, Наден оторвал ей голову и съел.

В 2011 году он сбежал из зоопарка, ранив полицейского. Убийцу поймали уже в 2012 году. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Автору книги об этих событиях рассказал строитель из Мельбурна, который ранее работал на местные и зарубежные разведывательные организации, а сейчас иногда выполняет контракты в сфере обеспечения безопасности.