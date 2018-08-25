К Навальному не пускают защитников - пресс-секретарь

По словам пресс-секретаря политика, силовики объяснили это объявлением плана «Крепость».

К задержанному 25 августа в Москве российскому оппозиционному политику Алексею Навальному сотрудники полиции не допускают защитников.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

«Подали жалобу в управление внутренних дел по Южному административному округу (города Москва - УНИАН). На то, что в (отдел внутренних дел) «Даниловский» не пускают защитников. В управлении внутренних дел по Южному административному округу ни о каком плане «Крепость» не знают», - написала пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа. в Москве полицейские задержали оппозиционного политика Алексея Навального.