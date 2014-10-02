Глава Секретной службы США ушла в отставку из-за скандала в Белом доме

Об ее отставке сообщил министр внутренней безопасности США Джей Джонсон, передает РИА Новости

Ранее Пирсон, в чью компетенцию входит охрана высших должностных лиц страны, извинилась за этот инцидент.

"Сегодня Джулия Пирсон, директор Секретной службы США, подала прошение об отставке, и я ее принял", — заявил Джонсон.

Временно исполняющим главой службы он назначил сотрудника ведомства Джозефа Клэнси (Joseph Clancy).

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Президент США Барак Обама признал отставку главы Секретной службы Джулии Пирсон необходимой, сообщил во вторник пресс-секретарь президента США Джош Эрнест.

По словам пресс-секретаря, Обама "пришел к выводу, что Секретной службе США необходимо новое руководство", после того как был допущен ряд упущений в обеспечении безопасности Белого дома.

Омар Гонсалес (42 года) был задержан в Белом доме с ножом. Он успел пробежать несколько залов, прежде чем его скрутили агенты Секретной службы. В машине подозреваемого нашли два топора, мачете и 800 патронов.