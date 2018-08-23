В Таллине открыли памятник жертвам советских репрессий

На двух длинных стенах нанесены имена 22 тысяч эстонцев, погибших во время советских репрессий с 1940 по 1953 год.

В Таллине в четверг, 23 августа, открыли памятник жертвам коммунизма в Эстонии.

Торжественное событие состоялось в общеевропейский День памяти жертв тоталитарных режимов, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ERR.

Работы по созданию памятника начались в декабре прошлого года. В январе 2018-го эстонские власти допустили, что расположенный неподалеку мемориал советским морякам может быть снесен из-за плохого состояния.

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На открытие были приглашены более 500 репрессированных коммунистическим режимом и их близких. В мероприятии участвовали представители высшего руководства страны.

Мемориал состоит из двух частей, передает dw.com. Первая называется "Путь" и ее образуют две черные стены, на которых нанесены имена погибших эстонцев. Во второй части разбит сад фруктовых деревьев.

"Все эти люди стали жертвами коммунистического тоталитарного режима", - сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд на церемонии открытия.

Она отметила, что нужно извлечь уроки из этих исторических событий, защищать демократию и европейские ценности.

"Теперь появилось место памяти для всех, чья могила не известна", - сказал также участвовавший в открытии мемориала министр юстиции Урмас Рейнсалу.

#23August is the European Day of Remembrance for the victims of totalitarian regimes. Today in #Tallinn the Memorial to the victims of communism was opened. #Estonia



“He Flies Towards the Beehive, And thousands fall on the road, Thousands more reach home...” J. Liiv (Poet 🇪🇪) pic.twitter.com/5opsPsz0t7 — Lauri Bambus 🇪🇪 (@LauriBambus) August 23, 2018

Ранее УНИАН сообщал, что правительства Эстонии и Латвии заявили о намерении добиваться от России взыскания ущерба за советскую оккупацию.