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В Таллине открыли памятник жертвам советских репрессий

22:53, 23 августа 2018
Мир
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Мемориал состоит из двух частей / фото twitter.com/LauriBambus

Торжественное событие состоялось в общеевропейский День памяти жертв тоталитарных режимов, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ERR.

Работы по созданию памятника начались в декабре прошлого года. В январе 2018-го эстонские власти допустили, что расположенный неподалеку мемориал советским морякам может быть снесен из-за плохого состояния.

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На открытие были приглашены более 500 репрессированных коммунистическим режимом и их близких. В мероприятии участвовали представители высшего руководства страны.

Мемориал состоит из двух частей, передает dw.com. Первая называется "Путь" и ее образуют две черные стены, на которых нанесены имена погибших эстонцев. Во второй части разбит сад фруктовых деревьев.

"Все эти люди стали жертвами коммунистического тоталитарного режима", - сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд на церемонии открытия.

Она отметила, что нужно извлечь уроки из этих исторических событий, защищать демократию и европейские ценности.

"Теперь появилось место памяти для всех, чья могила не известна", - сказал также участвовавший в открытии мемориала министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Ранее УНИАН сообщал, что правительства Эстонии и Латвии заявили о намерении добиваться от России взыскания ущерба за советскую оккупацию.

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Теги: #оккупация#Эстония#Таллинн