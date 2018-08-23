Трамп ответил на слова своего экс-адвоката о поручении совершить преступление

Накануне бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что выплаты производились из фонда предвыборного штаба по указанию Трампа.

Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к выплатам за молчание любовницам - бывшей порноактрисе Стеффани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал.

Об этом президент США заявил в интервью FoxNews, передает РБК.

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Трамп сказал, что узнал о выплатах позже. "На самом деле, первое, что я спросил, когда узнал об этом, вывели ли они [деньги] из [бюджета предвыборной] кампании, потому что это могло бы быть немного рискованно. Но они не вывели выплаты из кампании, это очень важно", - сказал Трамп.

Накануне, 21 августа, Майкл Коэн, бывший его адвокатом 12 лет, дал признательные показания, в которых заявил, что выплаты производились из фонда предвыборного штаба по указанию Трампа.

При этом адвокат Коэна Лэнни Дэвис заявлял, что "Трамп поручил [Коэну] совершить преступление, заплатив двум женщинам".

Также во вторник суд присяжных признал экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати. Западные СМИ — от Washington Post до Financial Times — назвали этот день «худшим» и «опасно плохим» для Трампа.