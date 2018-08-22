Грустная Алла: поклонники "поймали" Пугачеву без макияжа на ужине с Галкиным (фото)
16:26, 22 августа 2018Мир
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На снимках певица Алла Пугачева предстала без макияжа и укладки.
Пугачева с Максимом Галкиным на ужине / Дни.ру
Алла Пугачева отправилась в Юрмалу вместе со своим мужем Максимом Галкиным. Поклонники сфотографировали звездную пару за ужином на открытой террасе одного из ресторанов.
На снимках певица предстала без макияжа и укладки. А фанаты отметили, что Пугачева выглядит грустной, отмечает "Вести".
Отметим, на днях Пугачева побывала на концерте Светланы Лободы, где удивила всех своим нарядом – послушать коллегу Пугачева пришла в кожаных мини-шортах.
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