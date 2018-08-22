Wall Street Journal: Президентство Трампа зависит от того, что Манафорт и Коэн знают о России

У желающих пересмотреть результаты президентских выборов появилась зацепка, однако она все же небольшая.

Осуждение Пола Манафорта и признание Майкла Коэна стали вредными разоблачениями теневых операций соратников Дональда Трампа, связанных с его частной и политической жизнью.

Точно не известно, представляют ли они фатальную угрозу для его президентства. К тому же, доказательства в обоих делах никак не связаны с расследованием существования заговора с Россией во время выборов, которое дало ход этим судебным преследованием.

Об этом в редакционной статье пишет лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal. Суд присяжных в Вирджинии признал Манафорта виновныи по 8 обвинениям в мошенничестве. При этом по еще 10 подозрениям он остался оправданным.

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Издание напоминает, как в 2016 году предупреждало Трампа в своей колонке, что бизнес Манафорта базируется на том, чтобы получать выгоду от политических связей. При этом, Wall Street Journal называет его олицетворением «болота». Иронично то, что Трамп нанял его на должность главы своего избирательного штаба отчасти потому, что большинство республиканцев с политическим опытом сторонились его. Бизнесмен из Нью-Йорка с президентскими амбициями знал, что Манафорт живет в Trump Tower. А еще политтехнолога представили ему как опытного оперативника, который работал на кампании президентов Джеральда Форда и Рональда Рейгана. Трамп уволил своего главу избирательного штаба через считанные недели после того, как Республиканская партия сделала его кандидатом в президенты. Но в 2017 году специальный представитель Департамента юстиции США взялся за Манафорта за его политические связи в Украине и России.

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Мюллер выдвинул 18 обвинений против Манафорта, не сомневаясь, что какое-то из них сработает. А потом можно будет использовать это для давления на него, чтобы заставить сотрудничать против Трампа. Манафорту теперь грозит до 80 лет тюрьмы. Поэтому у него точно есть стимул идти на сотрудничество. Однако вопрос в том, как много он знает о связи кампании с Россией. Никакие материалы из расследований ФБР и Конгресса, которые были обнародованы, не доказывают, что в 2016 году Трамп и российское правительство вступили в сговор.

Признание Майкла Коэна представляет для Трампа риск побольше, учитывая то, какую роль сыграл юрист в выплате 130 тысяч долларов порно-актрисе Стефани Клиффорд, чтобы заставить ее молчать о связи с нынешним президентом США. Коэн сначала отрицал, что осуществил любые выплаты, а Трамп публично отрицал, что знал что-то об этом. Однако, Коэн теперь сказал, что на самом деле они оба все хорошо знали.

Бывший личный юрист Трампа всегда казался нью-йоркской версией Манафорта. Он признался, что «срезал юридические углы» в своей бизнес-деятельности, а также лгал о налогах.

Самая большая угроза для Трампа кроется в том, была ли выплата Клиффорд нарушением закона о финансировании предвыборных кампаний. Коэн сказал суду, что заплатил порно-актрисе по приказу «кандидата», то есть Трампа. Все это выставляет нынешнего президента с худшей стороны и объясняет, почему так много республиканцев были против того, чтобы выдвигать его кандидатуру на выборах от партии. Если он действительно приказал заплатить Клиффорд, тогда он проявил кошмарную недальновидность в политическом и этическом поле.

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Признание Коэна не предполагает, что он обязательно должен теперь сотрудничать с расследованием Мюллера. Однако, он может сделать это, чтобы впечатлить судью и уменьшить срок для себя. Однако, как и в случае с Манафортом, не понятно, что он знает о связях Трампа с Россией.

Wall Street Journal сомневается, что Мюллер выдвинет обвинения против Трампа, пока тот занимает кресло президента США. Однако, большая политическая угроза нависает над обладателем Овального кабинета.

Конгресс решает, были ли нарушения настолько ужасными, чтобы начать процедуру импичмента. И если демократы получат большинство в Палате представителей после выборов осенью, именно они будут определять значение термина «тяжелые преступления». Поэтому признание вины Коэна и Манафорта повышает ставки для Трампа и его президентства. Однако, избиратели могут потребовать лучшие доказательства, чем выплаты порно-звезде, чтобы начать пересмотр результатов выборов.