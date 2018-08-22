Bloomberg: Россия бросилась скупать золото с перепугу перед новыми санкциями США

Москва пытается сделать себя менее уязвимой перед американским долларом.

Россия увеличила свои запасы золота в июле больше, чем в любой другой месяц этого года, пытаясь подготовиться к удару новых жестких санкций США.

Российский Центральный банк в прошлом месяце купил 26,1 тонн металла, увеличив свои запасы до 2170 тонн. Об этом свидетельствуют данные МВФ, которые есть в распоряжении Bloomberg.

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По состоянию на конец прошлого месяца золото в собственности России оценивалось в 77,4 миллиардов долларов. Последний раз страна закупала ценный металл в таких больших объемах в ноябре.

Издание пишет, что в апреле и мае Россия сократила долю бондов и ценных бумаг США в своей собственности на одну пятую, после чего купила золото. Таким образом, Москва усилила спекуляции о том, что она пытается избавиться от американских активов, чтобы защититься от влияния санкций. Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Дулин назвал золото «100% гарантией от юридических и политических рисков».

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«Это очень разумный шаг со стороны Владимира Путина. Россия ведет финансовую войну. Она избавляется от доллара и увеличивает запасы золота. Это изолирует ее от заморожевания операций в американском долларе и санкций», - пояснил автор и редактор Strategic Intelligence Джим Рикардс.

В свою очередь, партнер SP Angel Джон Майер отметил, что США превращают свой доллар в оружие. Поэтому золото, по его мнению, - это «ликвидная инвестиция, если не хочется быть под влиянием доллара».