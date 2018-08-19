Британский бизнесмен пожертвовал 1 миллион фунтов на референдум относительно соглашения по Brexit

Его пожертвование стало крупнейшим из всех сделанных ранее.

Кампании People's Vote, организаторы которой требуют провести референдум, дав британцам возможность одобрить или отвергнуть проект соглашения между Лондоном и Брюсселем относительно условий Brexit, получила пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов ($1,2 млн).

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Средства для кампании перечислил британский мультимиллионер и основатель бренда одежды Superdry Джулиан Данкертон. Его пожертвование стало крупнейшим из всех сделанных ранее.

Дюнкертон сказал, что он считает, что его бренд, который он покинул в начале этого года, "никогда бы не стал глобальным успехом", если бы Brexit случился 20 лет назад.

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"Я оплачу один из наиболее подробных опросов, которые когда-либо проводились кампанией, чтобы все больше и больше людей доверяли требованию демократического права на их голос", - сказал он.

Кампания People's Vote надеется получить поддержку достаточного количества депутатов, в том числе руководства лейбористов, для проведения референдума.

Британское правительство ранее исключил проведения еще одного референдума. Соглашение между Лондоном и Брюсселем должно быть готовым к октябрю, но пока существует реальный шанс, что Британия выйдет из ЕС без нее.