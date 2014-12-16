Белый дом: Обама подпишет законопроект в поддержку Украины
Как ожидается, президент США подпишет законопроект на этой неделе.
Президент США Барак Обама подпишет законопроект в поддержку Украины.
Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, сообщает Украинская правда со ссылкой на AP.
Документ позволяет, в частности, поставлять в Украину оружие оборонительного характера, а также уполномочивает президента США ввести новый пакет санкций против РФ из-за ее агрессии в Украине.
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По словам пресс-секретаря, Обама продолжает испытывать беспокойство по поводу законопроекта, но считает, что законодательство по-прежнему дает ему необходимую гибкость.
Президент США, как ожидается, подпишет законопроект на этой неделе.
Стоит отметить, что ранее в Белом доме говорили, что Обама пока не решил, подписывать ли законопроект.
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Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США принял законопроект "Акт Поддержки свободы в Украине", который предусматривает предоставление Украине вооружение и статуса союзника вне НАТО.
Вместе с тем, позже в Белом доме заявили, что Акт Конгресса не повлияет на политику США по поставкам оружия в Украине.