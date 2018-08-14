Скандал вокруг возможного срыва Евровидения-2019: в Израиле таки нашли деньги для проведения конкурса

Именно сегодня вечером истекает отведенный срок для внесения необходимого залога.

Угроза срыва в Израиле международного музыкального конкурса "Евровидение" отменяется. Израильское министерство финансов и корпорация общественного вещания страны "Кан" договорились о выплате 12 млн евро в виде гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (ЕВС).

Об этом сообщает газета The Jerusalem Post. Вся эта сумма должна быть переведена уже сегодня, 14 августа. Именно сегодня вечером истекает отведенный ЕВС срок для внесения необходимого залога, передает "Фокус".

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Минфин разрешил телерадиокорпорации "Кан" взять кредит для оплаты депозита. Согласно условиям сделки, которую пока не подтверждают в вещательной корпорации, правительство выплатит кредит вместо "Кан" в случае, если корпорация не сможет его вернуть "из-за непредвиденных обстоятельств".

Ранее израильская государственная телерадиокорпорация "Кан" оценила расходы на проведение "Евровидения" в 2019 году в 157 миллионов шекелей (почти $43 млн). При этом доходы от проведения конкурса оцениваются всего в 14,5 млн долларов. Разницу в 28 с лишним миллионов долларов телерадиокорпорация требовала из госбюджета Израиля.

Минфин Израиля не хотел не только оплатить эти расходы, но и выделять 12 млн евро, так как в случае если конкурс все же не состоится, эти деньги возвращены Израилю не будут.

Как сообщал УНИАН, вокруг конкурса Евровидение-2019 в последнее время все чаще возникают скандалы. Сначала было заявление, что не стоит проводить конкурс в Иерусалиме, потом были заявления даже о переносе конкурса в Австрию.