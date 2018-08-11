В США рассказали, что обсуждали Помпео и Лавров и фоне сообщений о новых санкциях

01:27, 11 августа 2018
Мир
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Флаг Госдепа США / REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в разговоре с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым заявил, что США стремятся к улучшению отношений с РФ, несмотря на введение санкций.

Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Хезер Науэрт, обнародованном на сайте Госдепа.

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"Секретарь Помпео вновь повторил, что Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией, и согласился на диалог в будущем", - говорится в сообщении.

Также Помпео обсудил с Лавровым введение последних санкций во исполнение закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и прекращении его военного применения.

Кроме того, были обсуждены текущие вызовы в Сирии.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Госдепартамент США анонсировал введение санкций против РФ из-за отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Санкции должны вступить в силу ориентировочно 22 августа.

Лавров заявил о категорическом неприятии введения санкций США против России из-за отравления Скрипалей.

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