В США рассказали, что обсуждали Помпео и Лавров и фоне сообщений о новых санкциях
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в разговоре с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым заявил, что США стремятся к улучшению отношений с РФ, несмотря на введение санкций.
Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Хезер Науэрт, обнародованном на сайте Госдепа.
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"Секретарь Помпео вновь повторил, что Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией, и согласился на диалог в будущем", - говорится в сообщении.
Также Помпео обсудил с Лавровым введение последних санкций во исполнение закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и прекращении его военного применения.
Кроме того, были обсуждены текущие вызовы в Сирии.
Как сообщал УНИАН, 9 августа Госдепартамент США анонсировал введение санкций против РФ из-за отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Санкции должны вступить в силу ориентировочно 22 августа.
Лавров заявил о категорическом неприятии введения санкций США против России из-за отравления Скрипалей.