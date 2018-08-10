Rzeczpospolita: США и россияне шатают трон Путина

Не зависимо от того, поддастся российский президент или будет сопротивляться, Трамп все равно выиграет.

Новые санкции США против России появились как раз тогда, когда в стране начали звучать призывы провести референдум на тему увеличения пенсионного возраста.

Если до этого действительно дойдет, это будет голосование за вотум доверия к Кремлю, пишет на страницах Rzeczpospolita польский политик и историк Павел Коваль. Он добавляет, что действия Вашингтона и россиян случайно произошли одновременно. Даже по отдельности они создают трудности для правительства в Москве. А вместе – это проблема «в квадрате».

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США объявили Владимиру Путину 90-дневный ультиматум на выполнение требований. Интересно, что срок как раз истекает перед началом среднесрочных выборов в Конгресс. И это сигнал о том, что президент Дональд Трамп хочет использовать ответ России (каким бы он не был) для поддержки своих кандидатов. Не зависимо от того, уступит ли Путин или будет сопротивляться (а это приведет к введению нового пакета еще более жестких санкций против РФ), Трамп все равно выиграет, но только во внутренней политике. Можно допустить, что после выборов в ноябре он потеряет интерес к закручиванию гаек Путину.

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Совсем другое дело с референдумом. Здесь у российского президента все козыри в руках. Вероятно, все закончится тем, что до голосования не дойдет. Хотя власть может все же пойти на определенные уступки в вопросе пенсионного возраста, например сохранить определенные выплаты для людей предпенсионного возраста. Но Москве придется иметь дело с ростом количества россиян, которые чувствуют себя обманутыми и оскорбленными. Тогда, пожалуй, наступит время «сыграть премьером», то есть уволить непопулярного Дмитрия Медведева. Но хватит ли этого, чтобы успокоить россиян?