Родители Мелании Трамп получили американское гражданство

Адвокат семейной пары рассказал СМИ, что Кнавсы лично подавали документы на гражданство по обычной процедуре и не получали никакого специального разрешения.

Родители первой леди США Мелании Трамп получили американское гражданство. Виктор и Амалия Кнавс, оба в возрасте 70-ти лет, приняли присягу и получили гражданство на специальной частной церемонии в Нью-Йорке.

Как передает 112.ua, родители супруги главы Белого дома - словенские иммигранты: отец - бывший автодилер, а мать - работница текстильной фабрики. Они жили в США как постоянные резиденты.

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Адвокат семейной пары рассказал СМИ, что Кнавсы лично подавали документы на гражданство по обычной процедуре и не получали никакого специального разрешения. Вместе с тем, юрист не уточнил, каким образом они получали так называемые "зеленые карты", которые дают разрешение на постоянное проживание.

Пресс-секретарь первой леди Стефани Гришам никак не прокомментировала ситуацию, поскольку "родители Мелании Трамп не является частью администрации и заслуживают на приватность".

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ попытались найти скрытое послание в вызывающей надписи на куртке Мелании Трамп.