В Эстонии до сих пор не нашли выпущенную по ошибке испанским истребителем ракету

Поиски ракеты приостановлены из-за торфяного пожара, до окончания расследования испанских летчиков отстранили от полетов.

Торфяной пожар помешал поискам ракеты «воздух - воздух», по ошибке выпущенной истребителем ВВС Испании в Эстонии. Поиски ракеты приостановлены до тех пор, пока возгорание торфа на болоте не будет потушено.

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Как сообщает Delfi, пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Айво Вахеметс призвала «не спекулировать» на этом инциденте. Главком эстонских ВВС Рийо Валге рассказал, что кратер от удара ракеты уже найден, хотя ни одной из частей или осколков ее не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, входящий в состав миссии НАТО истребитель ВВС Испании Eurofighter, тренируясь вместе с французскими самолетами, 7 августа выпустил по ошибке боевую ракету «воздух — воздух» AMRAAM. Она пролетела 80 км и упала в болотистой местности в 40 км к северу от Тарту. В ракете было около 10 кг взрывчатки. До окончания расследования испанских летчиков отстранили от полетов.