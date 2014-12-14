Неизвестные совершили погром в здании министерства образования и культов Греции
Неизвестные совершили погром в здании министерства образования и культов Греции, которому нанесен серьезный материальный ущерб.
Об этом сообщила местная полиция, передает ТАСС.
Стало известно, что группа из примерно 40 человек проникла в здание министерства в северном афинском районе Маруси. Оказавшись во внутреннем дворе ведомства, хулиганы начали бросать камни, разбивая окна и видеокамеры наружного наблюдения, а потом проникли во внутренние помещения. Никто не пострадал.
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Представителям правоохранительных органов, применившим слезоточивый газ, удалось задержать восьмерых нападавших. Начато расследование инцидента.
Министерство осудило акт вандализма и подчеркнуло, что ”те, кто пытается такими действиями запугать греческое общество, должны знать, что это бесполезно”.