Неизвестные совершили погром в здании министерства образования и культов Греции

22:04, 14 декабря 2014
Мир
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Неизвестные совершили погром в здании министерства образования и культов Греции, которому нанесен серьезный материальный ущерб. 

REUTERS


Об этом сообщила местная полиция, передает ТАСС.

Стало известно, что группа из примерно 40 человек проникла в здание министерства в северном афинском районе Маруси. Оказавшись во внутреннем дворе ведомства, хулиганы начали бросать камни, разбивая окна и видеокамеры наружного наблюдения, а потом проникли во внутренние помещения. Никто не пострадал. 

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Представителям правоохранительных органов, применившим слезоточивый газ, удалось задержать восьмерых нападавших. Начато расследование инцидента.

Министерство осудило акт вандализма и подчеркнуло, что ”те, кто пытается такими действиями запугать греческое общество, должны знать, что это бесполезно”.

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