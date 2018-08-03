В РФ ученого подозревают в сливе НАТО секретов о гиперзвуковых ракетных комплексах
В России 74-летнего ученого Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева подозревают в госизмене.
По версии контрразведчиков, ученый под видом научного сотрудничества с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики передавал спецслужбам стран НАТО, в том числе США, секретную техническую информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал», сообщает "Комерсантъ".
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Защита ученого заявляет, что он уже 20 лет не имел доступа к секретным данным, поэтому не понимает сути предъявленного ему обвинения. По некоторым данным, это могло быть связано в том числе с тем, что дочь ученого проживает в США, сообщает издание.
Обвиняемый своей вины не признает. Суд избрал Кудрявцеву меру пресечения в виде ареста. Апелляция защиты на данное решение была отклонена.
Кудрявцева задержали 20 июля. За один день следствие успело предъявить господину Кудрявцеву обвинение и добиться его ареста в суде, а оперативники провели обыски в подмосковном Королеве по 20 адресам — предполагалось, что задержанных может быть больше.