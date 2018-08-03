Спецпрокурор США Мюллер хочет допросить российского певца Эмина Агаларова

Адвокат российского артиста Скотт Балбер заявил, что пока нет конкретных договоренностей о встрече его клиента со спецпрокурором.

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство Кремля в выборы в США, хочет допросить российского певца Эмина Агаларова.

Об этом телеканалу NBC News сообщил адвокат артиста Скотт Балбер. Защитник отметил, что участвует в переговорах о встрече Агаларова с командой Мюллера, но конкретных договоренностей пока нет.

"Мюллер хочет допрос российской поп-звезды Эмина Агаларова, который помог организовать одиозную встречу 2016 года в Trump Tower", - сообщил канал со ссылкой на адвокатов певца

Читайте такжеТрамп запевняє, що змова з Росією – це не злочин

Певец якобы принимал участие в организации встречи сына президента США Дональда Трампа – младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой во время предвыборной кампании нынешнего главы Белого дома.

Балбер не уточнил, планирует ли Мюллер допросить отца Эмина Агаларова – российского и азербайджанского предпринимателя Араза Агаларова, который знаком с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что президент США призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса закрыть расследование вмешательства России в американские выборы "немедленно".