День рождения экс-президента Роберта Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве

День рождения бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе - 21 февраля - официально объявлен государственным праздником в стране.

Праздник получил название Национальный день молодежи имени Роберта Габриэля Мугабе, пишет Медуза со ссылкой на местное издание The Herald.

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Правительство Зимбабве решило сделать день рождения Мугабе государственным праздником еще в августе 2017 года - после просьб со стороны молодежного крыла правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Однако официальное решение правительства было опубликовано только 24 ноября.

В тот же день прошла инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, во время которой он заявил, что Роберт Мугабе "должен получить уважение и признание, которых он заслуживает как один из основателей и лидеров Зимбабве".

Ранее УНИАН сообщал, что экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе будет до конца жизни получать зарплату главы государства. Помимо этого он получит около 10 миллионов долларов в качестве вознаграждения.

Напомним, 7 ноября Мугабе уволил вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, что было расценено как попытка открыть путь к власти жене Грейс Мугабе с тем, чтобы она стала его преемником.

В ночь на 15 ноября зимбабвийские военные заблокировали все органы власти в столице Хараре, захватили телецентр и объявили, что временно берут под свой контроль ситуацию в стране. В то же время военные подчеркнули, что действия армии не являются военным переворотом, а лишь направлены против «преступников», которые окружают Мугабе.

19 ноября партия власти Zanu-PF уволила президента с поста своего лидера. Также из политсилы исключили Грейс Мугабе, которая моложе мужа на 40 лет.

21 ноября Мугабе подал в отставку, о чем заявил пресс-секретарь парламента Джейкоб Муденда. 93-летний президент находился у власти с 1980 года.

24 ноября 75-летний Эммерсон Мнангагва принес присягу нового президента Зимбабве.