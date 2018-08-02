Трампа заподозрили в приглашении бизнес-партнеров на борт номер один

Сенаторы-демократы хотят, чтобы все посетители правительственного самолета, которые побывали на нем с начала президентства Трампа, прошли проверку.

Группа сенаторов-демократов США призывает провести расследование в связи с экскурсиями на правительственный Air Force One (борт номер один), которые американский лидер Дональд Трамп, предположительно, проводит для членов своих частных клубов во Флориде. Соответствующее письмо опубликовано на сайте американского сената. Его подписали Элизабет Уоррен, Томас Карпер, Ричард Блументал и Шелдон Уайтхаус.

Как передает РБК, в нем говорится, что предыдущие президенты США организовывали экскурсии на Air Force One для друзей и даже спонсоров предвыборных кампаний, но сообщения, что такие экскурсии могут проводиться для членов президентского частного клуба, вызывают беспокойство, поскольку их отношения с президентом основаны на деловых связях. Сенаторы хотят, чтобы все посетители правительственного самолета, которые побывали на нем с начала президентства Трампа, прошли проверку. Политики намерены узнать, имеют ли эти люди бизнес-отношения с президентом или его семьей и не из-за этого ли они были приглашены на борт. По мнению сенаторов, использование самолета, который принадлежит ВВС США, противоречит принципу использования государственной должности для личной выгоды.

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О том, что некоторые члены частных клубов президента США во Флориде были приглашены в прошлом году на экскурсию на Air Force One, принадлежащий американским ВВС, сообщило издание BuzzFeed News 9 июля. Факт приглашения был проверен с помощью записей, полученных изданием в рамках закона о защите информации США (Freedom of Information Act, FOIA). Однако предполагаемые гости не подтвердили и не опровергли изданию эту информацию. Отмечается, что в отличие от гостей предыдущей администрации, члены клубов Трампа могут платить за визит на самолет тысячи долларов.

Издание пишет, что два тура на президентский самолет были запланированы на 18 февраля 2017 года. Его должны были посетить не менее 14 человек.

The Hill подтверждает, что Трамп привозил гостей на борт номер один в прошлом году. Среди них были его сыновья Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, ни один из которых не работает в администрации президента. В марте 2017 года ведущий Fox News Такер Карлсон также сообщил о посещении Air Force One перед интервью с президентом.

В начале декабря 2016 года уже избранный президент Дональд Трамп потребовал отменить контракт Boeing с правительством США на постройку президентского борта номер один из-за его дороговизны (более $4 млрд). Однако в июле 2018-го The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ходом переговоров властей и авиакорпорации источники сообщал, что Пентагон, Белый дом и Boeing договорились о цене контракта в $3,9 млрд. Находящиеся сейчас в эксплуатации два президентских Boeing-747 Air Force One нуждаются в замене, их обслуживание обходится очень дорого. Решение о покупке новых бортов было принято еще при президентстве Барака Обамы.