The Atlantic: Обама раскритиковал лживых политиков и предсказал жестокое будущее

Бывший американский президент впервые заговорил о политике, с тех пор как покинул Белый дом.

Менее чем через 24 часа после скандальной встречи президентов США и России в Хельсинки, на которой Дональд Трамп встал на сторону Кремля против американских разведуправлений, бывший американский президент Барак Обама наконец сделал то, чего его сторонники требовали от него с того дня, как он покинул Овальный кабинет.

Он грубо и мощно высказался об угрозах, к которым ведет путь нынешней глобальной политики, пишет The Atlantic.

«Посмотрите вокруг. Автократические политики на подъеме, неожиданно, везде, где только выборы и хоть какое-то подобие демократии сохранилась, где те, кто при власти, пытаются подорвать каждый институт или норму, которая придает демократии значение», - сказал экс-президент США.

«Свободу прессы атакуют, цензура и государственные СМИ на подъеме. Социальные сети, которые когда-то считались механизмом распространения знаний, понимания и солидарности, теперь доказали, что они могут быть таким же эффективным инструментом для распространения ненависти, паранойи, пропаганды и теорий заговора», - добавил Обама.

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Издание считает, что хоть Обама и не называл имени своего преемника, было очевидно, кого он имеет в виду. Ведь президент Трамп, в отличие от него, упрекает союзников Америки и одновременно хвалит автократов, таких как Раджеп Тайип Эрдоган в Турции, Родриго Дутерте на Филиппинах, китайский лидер Си Цзиньпин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Но наиболее лояльно нынешний американский президент относится к президенту России Владимиру Путину. The Atlantic допускает, что встреча в Хельсинки могла стать последней каплей для Обамы, который на протяжении 18 месяцев президентства Трампа молчал, в отличие от всех своих предшественников. Хотя нынешний обладатель Овального кабинета разрушил почти все политическое наследие Обамы включительно с соглашением о сокращении ядерного арсенала, которое он подписал с Россией, и ядерным соглашением с Ираном.

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Теперь Обама заговорил об угрозе «вернуться к старому, более опасному и жестокому способу вести дела».

«Люди плодят выдумки. Мы видим это в росте государственной пропаганды. Видим это в сфабрикованных материалах в интернете. Мы видим это в размытых линиях между новостями и развлечениями. Мы наблюдаем за полной потерей стыда политических лидеров, которых ловят на лжи, а они только еще больше врут. Обычно, когда такое случалось, они останавливались: «Вот беда!». А теперь они просто продолжают врать», - сказал Обама.