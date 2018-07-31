Убитые в ЦАР российские журналисты снимали фильм про ЧВК "Вагнер" - СМИ

Погибшими в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Погибшие в Центральноафриканской Республике российские журналисты снимали в Африке документальный фильм о работе ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на источники в «Центре управления расследованиями».

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Сообщается, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Гибель Джемаля подтвердил журналист Максим Шевченко, сообщается в Telegram-канале Directorate 4.

По предварительным данным, журналисты занимались съемкой документального фильма о деятельности российской частной военной компании "Вагнер" в ЦАР.

Как сообщал УНИАН, трое граждан России были убиты в Центрально-Африканской Республике на севере от столицы.

Они, вероятно, направлялись в город Сибю, где базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В городе также работают военные советники из РФ, которые проводят тренировки. Российские журналисты попали в засаду на дороге, которую организовали неизвестные нападавшие за 20 километров от Сибю. Тела жертв доставили в морг базы Международной миротворческой миссии ООН в ЦАР.