Работники верфи, на которой строится "Мистраль", устроили забастовку

Работники требовали повышения заработных плат через неделю после того, как верфь получила заказ на постройку двух кораблей, сообщает Украинская правда со ссылкой на Le Figaro.

К забастовке, который продолжалась около 45 минут, работников призвали три профсоюза CGT, FO и CFDT. Всего в акции принимали участие от 300 до 500 человек.

Профсоюзные организации признали слишком незначительным повышение заработной платы на 0,3%, предложенное руководством компании на 2015 год, и настаивают на увеличении выплат.

"Дирекция сегодня утром предложила общее повышение на 0,4%, но это все еще очень далеко от того, чего мы требуем", - отметила представитель одного из профсоюзов.

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Напомним, ранее во Франции заявили, что Франция может никогда не передать "Мистраля" России.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила все документы для подачи в суд на Францию, если вертолетоносцы "Мистраль" не будут поставлены по контракту.