СМИ: в деле Бутиной фигурирует потомок Рокфеллера

По информации Bloomberg, второй американец в деле Бутиной — 68-летний Джордж Д. О'Нил, который приходится праправнуком миллиардеру Джону Д. Рокфеллеру-старшему.

Один из двух американцев, который упоминается в деле гражданки России Марии Бутиной, обвиненной американскими властями в шпионаже, является представителем семьи Рокфеллеров.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. В материалах дела Бутиной упоминаются два неназванных гражданина США, причем один из них был партнером девушки. Американские СМИ ранее предположили, что, вероятно, им является политический консультант Республиканской партии Пол Эриксен.

По информации Bloomberg, второй американец в деле Бутиной — 68-летний Джордж Д. О'Нил, который приходится праправнуком миллиардеру Джону Д. Рокфеллеру-старшему.

В агентстве отметили, что в феврале 2017 года О'Нил организовал частный обед для российской делегации, которая прибыла в Вашингтон для участия в национальном молитвенном завтраке. На его приеме присутствовали Бутина и Эриксен. Подчеркивается, что сроки обеда совпадают с мероприятием, организатор которого называется в деле как «персона номер два».

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России выразило США протест из-за дела Бутиной.