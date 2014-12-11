В Лондоне арестованы более 70 участников акции протеста
07:17, 11 декабря 2014Мир
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Полицейские арестовали 76 демонстрантов, заблокировавших торговый центр Westfield на западе Лондона, и устроивших там акцию протеста против убийств темнокожих людей правоохранителями в США, передает Agence France-Presse.
В рамках акции демонстранты притворились мертвыми / @ChrisMendesUK
Как сообщалось ранее, сотни демонстрантов пришли в торговый центр в Лондоне, чтобы поддержать акции протеста, которые проходят в США, сообщает Газета.ру.
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Акция получила название «Die-in». В рамках нее демонстранты, в частности, лежали на полу торгового центра, притворившись мертвыми.
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