В Лондоне загорелась элитная многоэтажка: около сотни спасателей тушили пожар (фото)

11:45, 26 июля 2018
Мир
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Пожар в Лондоне / REUTERS

Как сообщает BBC, из здания были эвакуированы около 50 человек. Пострадавших в результате пожара нет.

Причина возгорания пока не известна. По предварительным данным, пожар начался в квартире на четвертом этаже.

"Квартира была сильно повреждена огнем, и большая часть крыши тоже была разрушена", - сказал руководитель пожарной станции Клейнтон Мюррей.

Как сообщал УНИАН, летом 2017 года в Лондоне сгорел 24-этажный жилой дом. Жертвами пожара стали по меньшей мере 79 человек.

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Теги: #Британия#Лондон#пожежа