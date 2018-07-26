В Лондоне загорелась элитная многоэтажка: около сотни спасателей тушили пожар (фото)

Из здания были эвакуированы около 50 человек.

На северо-западе Лондона в районе Вест Гемпстед загорелась элитная пятиэтажка. Огонь тушили около сотни спасателей.

Как сообщает BBC, из здания были эвакуированы около 50 человек. Пострадавших в результате пожара нет.

Причина возгорания пока не известна. По предварительным данным, пожар начался в квартире на четвертом этаже.

"Квартира была сильно повреждена огнем, и большая часть крыши тоже была разрушена", - сказал руководитель пожарной станции Клейнтон Мюррей.

Как сообщал УНИАН, летом 2017 года в Лондоне сгорел 24-этажный жилой дом. Жертвами пожара стали по меньшей мере 79 человек.