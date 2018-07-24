Меркель встретилась с Лавровым и начальником генштаба РФ, обсудили вопрос Украины

В Берлине Меркель обсудила с Лавровым вопросы Украины и Сирии.

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня встретилась в Берлине с министром иностранных дел России Сергєєм Лавровым и начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерієм Герасімовим.

"Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Также обсуждался конфликт на Востоке Украины", - сообщает сайт немецкого правительства, передает Европейская правда.

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Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Гайко Масс. Ранее эту встречу публично не анонсировали.

Немецкое правительство также сообщил, что проведение этой встречи на прошлой неделе были согласованы между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.

Встреча состоялась после того, как Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля в понедельник в Иерусалиме, где также обсуждали Сирию.

Как сообщал УНИАН, ранее Меркель обрадовалась возможности новой встречи Путина и Трампа.