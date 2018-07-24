Atlantic Council: Россию пора выгнать из мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

Пока в миссии будет кишеть российскими шпионами, ее работа не будет беспристрастной и эффективной.

Невооруженные мужчины и женщины из ОБСЕ в бронежилетах и шлемах, которые документируют ход кошмарной войны на Донбассе, заслуживают уважения. В определенном смысле, они пишут «черновик» того, что войдет в учебники по истории. Кроме того, большинство украинских и международных журналистов больше не могут наблюдать за событиями на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Значительное количество данных о войне они получают именно от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Но проблема в том, что сама миссия дискредитирована Россией. Об этом в статье для Atlantic Council пишет Пол Ниланд.

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Он напоминает о недавно опубликованном расследовании, которое провел немецкий телеканал ARD. В нем говорилось о том, какую роль выполняют представители России в мониторинговой миссии. Некоторые из них оказались на самом деле российскими шпионами, которые работают на российскую военную разведку.

Они на самом деле занимаются тем, что собирают личную информацию о других членах миссии ОБСЕ включительно с номерами мобильных телефонов, адресами и данными о группе крови. Россияне также делали записи о потенциально вредной информации, которую можно использовать в качестве компромата, к примеру, о вредных привычках, сексуальной активности или финансовых трудностях.

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Данные ARD совпадают с информацией, которую активисты Ukraine Alert получили от бывших членов мониторинговой миссии ОБСЕ на условиях анонимности. По крайней мере, один из собеседников рассказал о попытке россиян завербовать его в 2016 году. Вербовщик, который работал членом миссии, оказался российским дипломатом, который хорошо знал о прошлом других наблюдателей. Слово «компромат» стало широко употребляемым и понятным. Но сбор компрометирующих материалов уже давно стал стандартной практикой российских шпионов.

Такие новости не удивили Украину. Министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что «все россияне в миссии ОБСЕ – шпионы». Западу следовало знать об этом, ведь тревожные сигналы были оставлены без внимания. В октябре 2015 года россиянин Максим Вдовиченко был исключен из состава миссии за то, что он, будучи пьяным, признался, что работает на разведку России. После этого пресс-секретарь мониторинговой миссии заявил, что ОБСЕ «расчитывает на добросовестность стран-участниц, которые отправляют своих наблюдателей для работы на основе беспристрастности».

«Мы полагаемся на «добросовестность» России? До сих пор?» - удивляется Ниланд.

По его мнению, наблюдательная миссия ОБСЕ была скомпрометирована. Она не может беспристрастно функционировать до тех пор, пока в самом ее ядре сидят российские шпионы, которые якобы должны сообщать миру подробности о войне, которую Россия же и развязала. Автор подчеркивает, что РФ, без сомнений, сторона конфликта, так же как и Украина. По этой причине в мониторинговой миссии ОБСЕ нет украинских участников. А значит и российских наблюдателей в ней тоже не должно быть.