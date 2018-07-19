Молдова в стратегии обороны признала присутствие военного контингента РФ угрозой нацбезопасности

В документе отмечается, что решение конфликта на Востоке Украины в среднесрочной перспективе будет трудным, но не невозможным.

Парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы, которая признает присутствие российского военного контингента на территории страны угрозой национальной безопасности.

Как передает Европейская правда, документ был одобрен в четверг большинством депутатских голосов. В ходе дебатов по проекту социалисты заявили, что стратегия была сделана на заказ союзников правящей партии и нацелена на ухудшение отношений с Российской Федерацией.

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Демократ Мариан Лупу заявил, что центральным пунктом стратегии является нейтральный статус страны, который также указан в Конституции Молдовы.

Согласно стратегии, присутствие российского военного контингента на территории Республики Молдова в контексте возможной эскалации ситуации в регионе представляет угрозу национальной безопасности.

В документе также говорится, что приднестровские военные силы тоже подрывают территориальную целостность страны.

Кроме того, стратегия утверждает, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке представляют угрозу безопасности Молдовы. Авторы документа считают, что решение конфликта на Востоке Украины в среднесрочной перспективе будет трудным, но не невозможным.

Документ также утверждает, что иностранная пропаганда является одной из наиболее серьезных угроз в адрес национальных интересов и ценностей.

Как сообщал УНИАН, ранее Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья.