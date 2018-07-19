Власти РФ снова попытаются вмешаться в американские выборы - Белый дом

В Белом доме отметили, что прилагают усилия к тому, чтобы Россия была не в состоянии совершать вмешательство в будущем.

Президент США Дональд Трамп и его администрация напряженно работают над тем, чтобы не допустить вмешательства России в американские выборы.

Об этом на ежедневном брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь администрации президента США Сара Хакаби Сандерс, передает Голос Америки.

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Репортеры, в числе прочего, попросили ее прояснить, почему глава государства ответил "нет" на вопрос о том, признает ли он тот факт, что власти России и сейчас осуществляют враждебные действия против Соединенных Штатов?

"Президент сказал (репортерам) "cпасибо большое", и его "нет" относилось к тому, что он больше не будет отвечать на вопросы", - объяснила Сара Сандерс.

"Мы безусловно прилагаем усилия к тому, чтобы они (власти России) были не в состоянии совершать это (вмешательство) в будущем. В отличие от предыдущих администраций (США), президент (Трамп) предпринимает решительные действия и реформы, чтобы это не случилось вновь. Но, по его мнению, они (власти России) предпримут попытки вмешательства в выборы в США снова", - добавила Сандерс.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Путин и Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с российским лидером пресс-конференции президент США заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Он заявил, что вместе с Путиным собирается урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

Выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным вызвало шквал критики со стороны демократов и республиканцев. По возвращении в США он заявил, что на пресс-конференции оговорился о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Президент отметил, что просматривал стенограмму и видео своего выступления и "осознал, что существует потребность несколько прояснить" по поводу его замечаний о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

"В ключевом предложении моего выступления я сказал (в отношении России - УНИАН) фразу "была бы" вместо "не была бы", - заявил Трамп и добавил: "Предложение должно было звучать так: "Я не вижу никаких причин, почему это не была бы Россия". Своеобразное двойное отрицание".

В понедельник на пресс-конференции с Путиным Трамп сказал: "Я не вижу никаких причин, почему это была бы Россия (которая вмешалась в выборы)".

Сегодня, 18 июля, президент США заявил, что ожидает много положительных результатов от встречи с Путиным в долгосрочной перспективе.