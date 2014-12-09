У Путина уже не требуют штраф за "Мистрали" - лишь бы вернули аванс

00:10, 09 декабря 2014
Мир
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Российскую федерацию устроят два вариант развития ситуации вокруг "Мистралей": либо поставка кораблей, либо возврат 800 млн евро, уплаченных французскому  подрядчику в качестве предоплаты.

Корабль Мистраль / info-prom.com.ua

Об этом сообщает в понедельник РИА "Новости" со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

"Тема "Мистралей" не обсуждалась (на встрече с президентом Франции Франсуа Олландом). Президент также отметил, что мы спокойно воспринимаем ситуацию и нас, в принципе, устроят два варианта: или корабли, или деньги, которые должны быть возвращены", - пояснил он.

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Ушаков сослался на слова  Путина о том, что "претензий особых не будет". "Но, конечно, мы надеемся, что нам возвратят те деньги, которые мы заплатили по этому контракту", -  отметил ранее президент РФ.

Как известно, ранее французские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия запланировала отсудить у французской стороны также штрафные  выплаты, размер которых может быть сопоставим с полной стоимостью контракта.

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