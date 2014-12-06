Путин о "Мистралях": я не спрашивал, Олланд не говорил

Об этом сообщает ТАСС.

Преимущественно речь шла об Украине, заявил Путин.

"Мы обменивались информацией по поводу того, что происходит на Украине", - сообщил он.

По словам Путина, кроме Украины, он обсуждал с Олландом "двусторонние отношения, проблемы урегулирования в Сирии, по процессу вокруг иранской ядерной программы".

Читайте такжеМинистр обороны: Франция может никогда не передать "Мистрали" РоссииТакже Путин сказал журналистам, что "с пониманием" будет относиться к выполнению Францией своих обязательств по поводу возможной поставки России двух военных кораблей "Мистраль".

"Мы исходим из того, что контракт будет исполнен", - подчеркнул Путин, однако выразил надежду, что Франция вернет в противном случае уже заплаченные ей деньги.

"Я вопросов не задавал, а президент (Франции) ничего об этом не говорил", - сказал Путин.

"Если нет (Франция не выполнит контракт), у нас претензий тоже особых не будет, конечно, мы надеемся, что нам возвратят деньги, которые мы заплатили", - подчеркнул он.