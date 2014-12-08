В Госдуме пугают Белый дом прямым попаданием астероида

Об этом Алексей Пушков написал в своем Twitter.

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"Не хочет ли Обама вместо холодной войны подумать о совместном проекте против астероидов? Иначе астероид 2014 UR116 может прибыть и к нему в Белый дом", - написал Пушков.

Не хочет ли Обама вместо хол.войны подумать о совместном проекте против астероидов? Иначе аст.2014 UR116 может прибыть и к нему в Белый дом. - Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 декабря 2014

Ранее в Госдуме РФ заявили о «втором издании» холодной войны между РФ и США. По словам председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Пушкова, "характерной чертой нынешней ситуации является высокий эмоциональный накал".