В Госдуме пугают Белый дом прямым попаданием астероида
Председатель Комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Пушков предложил президенту США Бараку Обаме вместо "холодной войны" подумать о совместном с РФ проекте против астероидов.
Об этом Алексей Пушков написал в своем Twitter.
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"Не хочет ли Обама вместо холодной войны подумать о совместном проекте против астероидов? Иначе астероид 2014 UR116 может прибыть и к нему в Белый дом", - написал Пушков.
Не хочет ли Обама вместо хол.войны подумать о совместном проекте против астероидов? Иначе аст.2014 UR116 может прибыть и к нему в Белый дом.
- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 декабря 2014
Ранее в Госдуме РФ заявили о «втором издании» холодной войны между РФ и США. По словам председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Пушкова, "характерной чертой нынешней ситуации является высокий эмоциональный накал".