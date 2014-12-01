Больше половины россиян сожалеют о распаде СССР – опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса российского «Левада-Центра» к очередной годовщине роспуска СССР, результатами которого располагает УНИАН.

В ноябре 2014 года выразили сожаление о распаде СССР 54% респондентов (в декабре 2012-го – 49%), не сожалеют о распаде СССР - 28% (в декабре 2012-го – 35%). Затруднились с ответом 18% (в декабре 2012-го – 16%).

56% опрошенных россиян сожалеют о распаде Советского Союза, так как люди потеряли чувство принадлежности к великой державе, 55% - разрушена единая экономическая система, 41% - возросло взаимное недоверие, ожесточенность, 29% - разрушаются связи с родственниками, друзьями, 24% - утрачено чувство, что «ты повсюду, как дома», 12% - трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых.

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Кроме того, 55% респондентов считают, что распада СССР можно было избежать, 30% - считают это неизбежным, 15% затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос о причинах распада Советского Союза, 30% указали на «безответственный и ничем не обоснованный «беловежский сговор» Ельцина, Кравчука и Шушкевича», 28% - «заговор враждебных СССР зарубежных сил», 19% - «недовольство населения руководством СССР, Горбачевым и его окружением», 18% - «полное исчерпание коммунистической идеологии», 16% - «амбиции республиканских элит», 15% - «недовольство республик отношениями с «союзным центром», 14% - «отказ от руководящей роли КПСС, ослабление «союзного центра» в годы «перестройки», 12% - «техническая и экономическая отсталость страны», 12% - «слишком тяжелая военная нагрузка на экономику страны, обернувшаяся застоем и бедностью населения», 12% - «неадекватная национальная политика «союзного центра», стремление к силовому решению национальных проблем, 16% затруднились с ответом.

Согласно опросу, 61% россиян не одобряют соглашение лидеров РФ, Украины и Беларуси от 8 декабря 1991 года о прекращении существования Советского Союза, 16% - одобряют, 21% затруднились с ответом.

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Кроме того, 13% опрошенных хотят восстановления СССР в его прежнем виде, 19% - сохранения СНГ в его нынешнем виде, 29% - объединения нескольких республик, по желанию, в более тесные союзы, 18% - более тесного объединения всех республик бывшего СССР по типу Евросоюза, 11% - независимого существования всех республик, 10% затруднились с ответом.

Опрос проводился 21 – 24 ноября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов РФ. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.