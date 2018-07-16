Трамп: отношения с РФ хуже некуда из-за глупости США

10:40, 16 июля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал в Twitter. "Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас из-за американского безрассудства и глупости, а теперь еще и охота на ведьм" - написал Трамп.

Кроме того, он вновь раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в бездействии после предупреждения ФБР о возможном вмешательстве россиян в выборы.

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Как известно, на сегодня запланирована 1,5-часовая встреча в формате тет-а-тет между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров они пообедают вместе и проведут совместную пресс-конференцию.

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Теги: #США#Россия#Дональд Трамп