Трамп: отношения с РФ хуже некуда из-за глупости США

Кроме того, он вновь раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в бездействии после предупреждения ФБР о возможном вмешательстве россиян в выборы.

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения с Россией испортились из-за глупости американцев.

Об этом он написал в Twitter. "Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас из-за американского безрассудства и глупости, а теперь еще и охота на ведьм" - написал Трамп.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U. S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

Кроме того, он вновь раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в бездействии после предупреждения ФБР о возможном вмешательстве россиян в выборы.

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Как известно, на сегодня запланирована 1,5-часовая встреча в формате тет-а-тет между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров они пообедают вместе и проведут совместную пресс-конференцию.