В России срочники жалуются на задержку дембеля

Нижегородские солдаты-срочники пожаловались на задержку демобилизации после принудительного подписания заявления на перевод на контрактную службу.

Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в Общественной организации "Нижегородский комитет солдатских матерей" 4 декабря 2014 года.

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По словам источника, начиная с апреля 2014 года, 23 солдата-срочника из Нижегородской области обратились в комитет солдатских матерей с просьбой разобраться в данной ситуации. Солдаты сообщили о том, что их фактически заставляли писать заявления о переводе на контрактную службу. Все это, по их словам, происходило принудительно.

Согласно информации, жалобы поступили от нижегородцев, проходящих службу в Чите, Нижегородской области, Ленинградской и других регионах Российской Федерации. Первая жалоба поступила в комитет солдатских матерей в начале апреля 2014 года. Обращения продолжают поступать до сих пор. Одними из последних обратились родители нижегородцев, проходящих военную службу в Борзе, буквально потерявших надежду демобилизоваться в ближайшее время. Солдат еще во время службы попросили написать заявление о переводе на контракт, объясняя, что это для галочки, и их всех уволят по окончании службы по призыву. Срок службы одного из нижегородцев закончился уже 20 ноября, но по окончании срочной службы солдату дословно сообщили: "Подписал контракт – служи".

По одной из версий, более двух десятков солдат, пожаловавшихся на то, что их не пускают домой, связывают это с нестабильной ситуацией в Украине. В комитете сообщили, что солдатам никто в армии не объясняет их законные права, поэтому командование пользуется их правовой безграмотностью и превышает свои полномочия. "Сложность заключается в том, что контракт можно заключать минимум на два года, и подписав его, ты обязан служить. Только не все знают, что в 2012 году было введено временное положение, согласно которому командир части не может заключать контракт с солдатом-срочником – это может делать только военкомат. Также есть много других интересных моментов, но проблема остается проблемой. Иногда удается их разрешить с помощью военной прокуратуры", - сообщили в комитете.

Жалобы солдатов-срочников сейчас находятся на рассмотрении. Несмотря на попытки разрешить ситуацию, заявления от военнослужащих продолжают поступать в комитет солдатских матерей Нижегородской области.